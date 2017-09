Família passa por dificuldades

Deitado em um colchão no chão da sala da pequena casa alugada no Setor Samarah, em Trindade, Leonardo José de Souza terá vários retornos aos médicos que o operaram. Ele levou 36 facadas durante uma tentativa de latrocínio ocorrida no início da madrugada do dia 11 de agosto deste ano, às margens da GO-060. Casado, já era pai da pequena Isabelly Sofia, de 4 anos. Na madr...