Família denuncia vereador de Goiânia por agressão; veja o vídeo 🎥

O jovem Mateus Sampaio Rocha Costa, de 19 anos, registrou um Boletim de Ocorrência na madrugada deste domingo (18) contra o vereador Sargento Novandir (PTN) por agressão. Ele descreveu que na noite de sábado (17), por volta das 23 horas, na Avenida São Francisco do Setor Santa Genoveva, na Região Norte de Goiânia, estava com o amigo Valmi Alves Martins, de 31 anos, quando foi abordado por Novandir, que é policial militar, com arma na mão e este lhe deu uma coronhada na cabeça.

Valmi teria sido derrubado no chão e levado vários chutes das pessoas que estavam com Novandir, também armadas, de acordo com o boletim. Segundo a mãe de Mateus, Ana Paula Sampaio Rocha Costa, de 54 anos, o filho faz bico nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) e havia ido com o amigo até o local para descarregar pequi, mas não havia carga no local e eles voltavam caminhando quando encontraram a chave de um veículo e foram até uma festa para encontrar o dono.

No local, o dono foi encontrado, recebeu as chaves e agradeceu. A mãe conta que o relato do filho é que eles estavam na porta de casa, conforme o vídeo das câmeras de monitoramento, quando os policiais à paisana correm pela avenida para fazer a abordagem. “Disseram que ele tinha roubado o carro, mas nem foi preso, nem tem boletim contra ele”, diz a mãe.

Novandir, de camisa vermelha, é quem aborda Mateus com a arma em punho. O jovem se vira de costas e pula uma corrente na porta de casa, quando recebe uma batida nas costas, dada com o braço direito do vereador. A arma, no entanto, estava na mão esquerda.

Outra versão

Novandir confirma que é ele no vídeo e que houve mesmo a ocorrência na noite de sábado (17), mas que a versão do jovem é diferente. Segundo conta, ele estava na festa de aniversário de um filho de um amigo quando um dos convidados afirmou ter tido o carro, um Voyage, furtado e que Mateus e Valmi seriam os responsáveis pelo ato. “A gente nem é obrigado a fazer isso, mas é nossa missão fazer a abordagem, o que a gente ia fazer era só interrogá-los para ver se eram os autores do furto”, diz.

O vereador conta que trocou a arma de mão antes de bater nas costas de Mateus e que isso foi feito porque o mesmo estaria tentando fugir da abordagem. “Não sei ainda se foram eles os autores do furto, porque logo a família dele chegou e o dono do carro saiu acelerado, nem prestou queixa.”

Segundo Novandir, foi o dono do carro supostamente furtado quem deu chutes em Valmi e que as agressões cessaram por ordem do parlamentar. O furto teria sido de uma bolsa e uma carteira com 900 reais.

O sargento Novandir conta que nem possui um Voyage e nem mesmo um Astra, o outro veículo que aparece no vídeo. “Eu estava em um SpaceFox vermelho, que estava perto do Voyage, a uns 200 metros de onde foi feita a abordagem. O vídeo mostra que eu não cometi agressão, apenas impedi que ele fugisse. Nós que somos policiais sabemos que quem não deve não teme, então não precisaria fugir da abordagem”, relata.

Mudança recente para a capital

Ana Paula diz que a família veio de Minas Gerais para Goiânia há pouco tempo e que ele ainda não conseguiu um emprego, mas vive de bicos e não pratica furtos. Valmi, segundo ela, é caminhoneiro e está há dois dias na capital aguardando uma carga no Ceasa para seguir viagem.

A mãe de Mateus conta que o filho realizou o boletim na Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Setor Cidade Jardim, e fez exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML).

Depois, foi com o amigo ao Cais Vila Nova para buscar atendimento, mas não estava funcionando. De lá, a dupla teria ido até o Cais Campinas, através de um motorista de aplicativo de viagens, a pedido da mãe. No entanto, depois, seguiram para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A família de Mateus relatou que os dois já retornaram para casa e passam bem.