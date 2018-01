Família é feita refém e duas pessoas ficam feridas Setor Sítios de Recreio Mansões do Campus

Na noite deste sabado (13), uma família foi feita de refém no Setor Sítios de Recreio Mansões do Campus, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem, que portava um facão, foi à casa das vítimas para pedir uma "pinga". A vítima o atendeu porém o pediu para pegar a bebida e ir embora, quando Josimar de Souza Santos ficou nervoso e agrediu o morador com diversos golpes de facão.

Ao chegar no local, a PM encontrou duas vítimas de tentativa de homicídio, uma caída no chão com vários ferimentos graves pelo corpo, provocados por golpes de facão, perdendo muito sangue, e a outra vítima estava com ferimentos leves pelo corpo. Segundo os moradores, o suspeito estava dentro da residência e usou a esposa e uma criança como reféns.

O homem chegou a cortar a mangueira do gás da residência e ameaçava explodir todos que estavam lá dentro. Diante dos fatos foi feita a primeira intervenção em local de crise, sendo feita a negociação para a que se entregasse e liberasse os reféns. Após garantia que seus direitos constitucionais seriam assegurados e que sua integridade física seria preservada, o autor, que possui diversas passagens pela polícia, inclusive de tentativa de homicídio de um PM, e que estava muito agressivo e nervoso, liberou os reféns e se entregou.