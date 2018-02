Faltam servidores, diz promotor

O promotor Douglas Chegury, da 5ª Promotoria de Justiça de Formosa, informou ao POPULAR que ainda não há quantidade suficiente de agentes penitenciários, vigilantes temporários e policiais militares para o funcionamento da nova unidade prisional de Formosa, Entorno do Distrito Federal, inaugurada nesta sexta-feira (9) com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federa...