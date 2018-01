Falta segurança, servidores e atividades para internos no Case de Goiânia, aponta MP

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) inspecionou nesta quinta-feira (11) o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), do Conjunto Vera Cruz 1, em Goiânia, de onde 11 adolescentes esparam após fazer servidores reféns, no início da semana. A visita estava marcada para a quarta-feira (10), mas acabou adiada por conta de uma nova tentativa de fuga na unidade. No final da inspeção, o promotor Publius Lentulus da Rocha, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MP-GO, relatou deficiências que vão desde questões físicas até o atendimento socioeducativo “que não está sendo propiciado adequadamente aos jovens”.

“Faltam servidores, falta atividade profissionalizante, educacional, de lazer, falta segurança e essas fugas são a prova disso, dessa carência. Tudo isso está sendo aferido pelo MP em um procedimento administrativo em curso junto à Procuradoria-Geral de Justiça”, relatou o promotor.

Na noite da última segunda-feira (8), 11 adolescentes infratores fugiram do Case depois de render e agredir três agentes. Na madrugada de quarta-feira (10), houve nova tentativa de fuga e poucas horas depois um adolescente tentou enforcar outro.

Após os tumultos, uma varredura foi realizada no local e novamente foram encontrados artefatos metálicos que são utilizados como armas. De acordo com servidores do sistema socioeducativo, os “chuchos”, como são chamadas as armas artesanais, são confeccionados a partir da própria estrutura da construção.

Publius lembrou que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado entre o MP-GO e o governo estadual em 2012. Mas o acordo não tem sido cumprido em sua totalidade. “O TAC foi cumprido em sua minoria, isso em todo o Estado. O procedimento estabelecido foi de uma investigação lato sensu para reunir todos os elementos de prova possíveis para ajudar no convencimento da autoridade judiciária caso seja necessário o enfrentamento judicial mediante a execução do TAC”.

Segundo o promotor, a intenção agora é “expedir uma recomendação com questões pontuais para serem observadas pela administração da unidade. Segurança, atendimento aos adolescentes, como também numa resposta adequada a todo o sistema socioeducativo, que envolve os servidores que ali estão”.