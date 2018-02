Falta de segurança assusta servidores e alunos da UFG

Carros furtados, assaltos em pontos de ônibus e até mesmo ao caixa do Restaurante Universitário (RU) do Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG) têm deixado servidores e alunos com medo de andar sozinhos entre os prédios da instituição. Na tarde dessa quarta-feira (21), quando uma forte chuva atingiu o local, o carro de uma estudante teve as quatro rodas furtadas.

Uma servidora que não quis se identificar afirma que os alunos não esperam mais por ônibus nos pontos por medo de assalto. “Eles ficam dentro dos prédios, em um lugar que dá para ver se o ônibus está chegando. Se ficar no ponto, eles sabem que serão assaltados com certeza. Sempre chega uma pessoa de moto e leva o celular”, conta a funcionária.

Também na tarde dessa quarta, conta a servidora, três homens roubaram a arma do segurança da Escola de Veterinária e Zootecnia e os celulares de duas alunas que estavam no local. “Os assaltantes entraram no prédio perguntando onde fazia a matrícula de um curso e o segurança apontou a direção. Um deles deu um murro no guarda e levou o colete e a arma”, disse a servidora. Além disso, a funcionária conta que o caixa do RU também foi assaltado recentemente.

A reportagem entrou em contato com a UFG, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.