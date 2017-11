Falta de abrigo contra chuva e metais retorcidos

Às 15h30 da última quinta-feira, 36 pessoas esperavam ao mesmo tempo os ônibus que passaria na Avenida T-63, na esquina com a Avenida T-5, no Setor Bueno. Este é o terceiro ponto mais utilizado no pico da tarde em Goiânia, ficando atrás do pontos de embarque e desembarque (PED) da Avenida Goiás com a Rua 5 e da Praça Cívica, entre as Avenidas Gercina Borges e 85. O espaço ...