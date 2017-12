Faixas da BR-060 serão interditadas no fim de semana para aplicação de novo tipo de asfalto

Trabalhos no rodovia, no sentido sul, entre Anápolis e Goiânia, foram adiados na semana passada, em função do tempo chuvoso

Divulgação/Triunfo Concebra

Aplicação de asfalto tipo SMA na BR-153, na Região Metropolitana de Goiânia