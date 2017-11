Faculdade de Medicina homenageia Isanulfo Cordeiro

O ex-editor-chefe do jornal O POPULAR Isanulfo Cordeiro, de 66 anos, foi homenageado nesta quinta-feira (30) pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG). Familiares receberam a medalha de honra por serviços prestados no lugar dele, que enfrenta um tratamento de saúde. Nascido em Campos Belos, mudou-se para Goiânia aos 4 anos e entrou para o POPULAR antes de se formar em jornalismo. Atualmente, é chefe do Gabinete Estadual de Gestão de Assuntos Internacionais.