Explosivos são usados em tentativa de fuga no presídio de Anápolis

Criminosos usaram explosivos para tentar resgatar presos da unidade prisional de Anápolis, na madrugada desta segunda-feira (19/2). De acordo com a a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a tentativa de fuga ocorreu por volta das 4h10, mas foi contida pelas forças de segurança.

Os explosivos, segundo a DGAP, foram detonados na parte externa do muro da unidade prisional. Na ocasião, detentos do pavilhão B tentaram escapar, mas foram contidos pelo policial militar de plantão que estava na guarita, e que efetuou disparos.

Agentes de plantão entraram no pavilhão e contiveram os presos que já haviam serrado os cadeados da celas. Não houve feridos.

Fuga

Na noite de sábado (17), quatro presos fugiram da mesma unidade prisional. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que eles serraram a janela na parte superior do corredor e conseguiram sair. A polícia está à procura dos detentos.

A DGAP informou que, nos dois casos, determinou abertura de sindicância para apuração dos fatos. Tanto a fuga quanto a tentativa de fuga foram registradas na Polícia Civil.

Os incidentes ocorreram no presídio antigo da cidade. Na sexta-feira (16), o governo do Estado inaugurou um novo presídio em Anápolis, com 300 vagas, mas a unidade ainda não começou a receber detentos.