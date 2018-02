Expectativa de lotação máxima em hotéis e clubes de Caldas Novas

Os hotéis de Caldas Novas estão com 95% de reservas feitas, de acordo com o secretário de Turismo do Município, Ivan Garcia Pires. A cidade tem 90 mil habitantes e neste carnaval deve receber 140 mil turistas. Mesmo assim, os clubes ainda não estão superlotados. A expectativa é que os visitantes comecem a aproveitar em peso as atrações dos clubes e da cidade a partir deste domingo (11).

A Prefeitura de Caldas Novas preparou uma programação especial para o carnaval. A partir da meia-noite deste sábado (10) a dupla Rick & Rangel sobre no palco da Praça Mestre Orlando, no Centro. Neste domingo (11) o cantor Thiago Brava anima o público. Na segunda-feira (12), a atração principal é Kleo Dibah.

Além disso, os turistas ainda podem procurar pela programação dos clubes e bares da cidade, que trazem Trio Mistura Fina, Kleiton Moog, Erick Leite, unkNejo , Dj Ely Yabu, Bpx, Arthur Gomes e Dj Harry Santos, entre outros artistas.