Expectativa é que 400 mil pessoas passem pela rodoviária de Goiânia

Entre o período que compreende de 28 a 31 de dezembro a administração da rodoviária da capital estimativa que 400 mil pessoas devem transitar pelo local. “Fazem parte deste número os embarques, desembarques. Os familiares que vem deixar ou buscar e os prestadores de serviço”, explicou o gerente de operações do Terminal Rodoviário de Goiânia, Eleir Prachedes.

Com o aumento na procura de passagens, o terminal disponibilizou em torno de 300 novos horários para a população. No entanto, Prachedes reforça a necessidade de comprar os bilhetes com antecedência. “Antecipar garante ao cliente que ele irá conseguir o horário e data desejada”, pontou o gerente.

Para atender a demanda, afirma Prachedes, as equipes de limpeza, vigilância e posso ajudar receberam um reforço de 30% no número de funcionários.

Você vai viajar? Que tal dar uma olhada nas dicas abaixo e assim evitar transtornos.

Antecipar a compra da passagem garante ao passageiro escolher a data e o horário desejado

O embarque só é permitido após a identificação do passageiro. A carteira de identidade e a motorista são alguns dos documentos aceitos.

Chegar na rodoviária com pelo menos uma hora de antecedência. É necessário lembrar que o trânsito nas imediações tende a ficar tumultuado

Dentro do terminal, redobre a atenção e o cuidado com malas, bolsas e documentos pessoais

Não confie em estranhos

Não aceite orientações para embarcar em veículos que estão fora da rodoviária. Esse tipo de viagem é irregular e não autorizado

Crianças e adolescentes

O embarque de crianças menores de 12 anos só é permitido quando acompanhado pelos pais ou representante legal. É necessário a documentação da criança e do responsável

Acima desta idade é necessária a apresentação da carteira de identidade

Lembrando que dentro do Terminal Rodoviário há um posto do Juizado da Infância e Juventude para solucionar dúvidas e providências as autorizações necessárias