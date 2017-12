'Existe um assassino à solta e não sou eu', diz médico suspeito de matar professora

“Existe um assassino à solta e não sou eu, não tenho nada a ver com isso”, declarou o médico Álvaro Ferreira da Silva, ex-marido da professora Danielle Christina Lustosa Grohs encontrada morta na última segunda-feira (18), em Palmas (TO). O médico é o principal suspeito da morte da professora.

Segundo Silva, no domingo (17), após ser liberado em uma Audiência de Custódia, ele deixou Palmas e na segunda cedo, por volta das 6h30, ele deixou o Tocantins para uma viagem, que ele não disse para onde. “Eu fiz um acordo com o juiz de ficar longe de Palmas”, comentou. Ele tinha sido preso no último sábado (16), por ter tentado matar Danielle, conforme o advogado Edson Monteiro de Oliveira Neto, que cuidava do processo de partilha de bens, informou ao Jornal do Tocantins.

Ao ser questionado o médico nega ter cometido a tentativa de assassinato. “Eu descobri uma mensagem que tinha recebido na sexta-feira e fui tomar satisfações, ela acabou se machucando e chamou a polícia”, relata. Ele afirma que houve uma discussão entre eles, mas que ela não tinha nenhuma marca de estrangulamento quando os policiais chegaram.

“Está muito confusa a história. Nós fomos muito felizes juntos, eu não estou nem um pouco feliz com o que está acontecendo agora”, declarou. O casal viveu junto por cerca de 20 anos. Eles se conheceram em Santa Catarina e posteriormente vieram para o Tocantins.

“O que eu não posso concordar é que sejam inventadas mentiras de pessoas que jamais poderiam duvidar de mim. Estas estão me acusando enquanto tem um assassino solto por aí”, declarou já um pouco emocionado. Silva informou que assim que voltar ao Estado, no mês de janeiro, ele vai se apresentar e prestar os esclarecimentos. Ao ser questionado de onde está no momento, o médico não quis dizer.

Caso

A professora foi encontrada morta dentro de sua casa na Quadra 1.004 Sul, em Palmas. O corpo da vítima foi localizado na noite desta segunda-feira, 18. O corpo da professora foi encontrado de bruços na cama e tinha marcas de estrangulamento. O ex-marido da professora teve a prisão preventiva decretada pela Jutiça à pedido da Polícia Civil (PC).