Ex-supervisor do presídio de Anápolis é executado dentro de carro quando ia para o velório de agente

Carro do ex-supervisor com as marcas de tiro

Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Goiás

O agente penitenciário Ednaldo Monteiro, ex-supervisor da unidade prisional de Anápolis, foi executado dentro de seu carro naquela cidade na tarde desta terça-feira (2). Ednaldo foi morto com vários tiros na porta da floricultura de sua família que fica em frente ao Cemitério São Miguel, em Anápolis.

Segundo uma agente, a situação na cidade é assustadora. "Ele foi executado na frente dos familiares", comentou a colega do agente penitenciário. "É aterrorizante!"

O agente assassinado foi preso durante a Operação Regalia, desencadeada no dia 28 de setembro de 2017 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Centro de Inteligência do Ministério Público de Goiás. A operação teve o objetivo de combater esquema de cobrança de propinas dentro de presídios goianos. Entre os investigados estavam três ex-agentes penitenciários e Ednaldo Monteiro, que ainda exercia a função.

Inicialmente o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal havia informado que a vítima se chamava Wallace. Depois, retificou a identidade do ex-supervisor.

Ele é o segundo servidor do sistema penitenciário assassinado na cidade hoje. De manhã, ao sair do plantão, o vigilante penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos, foi morto com pelo menos 30 disparos.

Eduardo Barbosa dos Santos tinha saído do plantão quando foi abordado e morto pelos suspeitos.

Segundo o Presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Goiás, Maxuell Miranda das Neves, o crime pode ser uma retaliação por parte dos presos. “Houve uma revista ontem à noite e foram recolhidos celulares e drogas. Os presos ficaram ameaçando os agentes”, contou.

Embora sempre tenha trabalhado na guarita, onde praticamente não tinha contato com presos, Eduardo participou na noite de segunda-feira (1) da revista nas celas do presídio. “Ele ficava na guarita e estava estudando para se tornar agente prisional”, pontou o presidente do Sindicato.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informou que a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apuração dos fatos e que as investigações foram iniciadas imediatamente após as execuções dos dois servidores.