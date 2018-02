Ex-prefeito e ex-secretários de Água Fria são presos em operação do MP-GO

A Operação Cheque-Mate, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), com o apoio da Polícia Civil, resultou na prisão de quatro pessoas na manhã desta quarta-feira (21) em Água Fria, no Leste goiano. Foram detidos o ex-prefeito da cidade, João de Deus, dois ex-secretários de Finanças e um contador do município, cujos nomes não foram divulgados.

Conforme o MP-GO, durante a administração de João de Deus, os investigados teriam emitido cheques em nome de um suposto servidor da prefeitura sem que ele tivesse conhecimento. As investigações tiveram início em 2015, tendo sido apurado que os ex-secretários da pasta eram os cabeças do esquema.

Para legitimar a ação da quadrilha, de acordo com o MP-GO, os investigados forjaram contratos de prestação de serviços e emitiam cheques com base nos valores dos contratos, utilizando, para isso, um servidor da prefeitura como “laranja”. Isso possibilitava que os valores obtidos com a compensação dos cheques fossem apropriados pelos envolvidos.

As apurações também apontaram que, além das fraudes na emissão dos contratos, diversos cheques foram adulterados antes de serem enviados ao MP-GO, com a intenção de legitimar a ação da quadrilha e justificar os valores pagos ao servidor. Os documentos fraudados eram emitidos com a assinatura e ciência do ex-prefeito e a fraude contava com o auxílio do contador.

Os ex-secretários, conforme verificado, atuavam diretamente nos atos ilícitos, assinando os cheques juntamente com o ex-prefeito e cuidando de todo procedimento para que os valores dos cheques descontados chegassem até eles.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de João de Deus para comentar o caso. A Prefeitura de Água Fria declarou que não vai se pronunciar sobre a operação, já que as prisões ocorreram em decorrência de fatos ocorridos na gestão anterior.