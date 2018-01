Ex-namorado que ameaçava jovem morta com bebê foi resgatado de presídio em Jaraguá

O suspeito de ter envolvimento com os homicídios de Laura Catrine da Conceição Alves, de 21 anos, e de sua filha, um bebê de oito dias, fugiu da unidade prisional de Jaraguá no dia 23 de dezembro do ano passado. Ele é um ex-namorado da vítima que a havia ameaçado e estava envolvido com “indivíduos perigosos”, segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Renato Rodrigues. Laura e o bebê foram mortas com mais de 30 tiros no final da tarde desta quarta-feira, 24, em um quarto da casa onde moravam no Setor Las Palmas, em Anápolis.

O ex-namorado da vítima foi resgatado com seu comparsa por um grupo de homens encapuzados fortemente armados em um Fiat Strada. Na época, câmeras do presídio de Jaraguá flagraram quando os mascarados abrem várias celas da unidade, provocando uma fuga em massa de 14 detentos.

Esse ex-namorado de Laura havia ido parar na prisão de Jaraguá depois de ter sido preso no dia 15 de dezembro, com outro rapaz, na rodovia BR-070, em um veículo que transportava pasta base de cocaína. A droga era avaliada em R$ 2 milhões.

Em reportagem publicada no dia 27 de dezembro, o delegado que investiga a fuga do presídio, Marco Antônio Maia, revelou que haviam presos ligados a facções criminosas entre os fugitivos de Jaraguá. No entanto, por serem novatos na prisão, o delegado disse não ser possível saber se a dupla resgatada era faccionada.