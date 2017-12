Ex-marido, suspeito do crime, envia mensagem a mãe de professora morta

Em mensagem a mãe de Danielle Christina Lustosa Groh, Simara Lustosa, o ex-marido da professora teria dito que estava sendo privado de dar o último adeus à ex-mulher. O ex-marido e médico Álvaro Ferreira da Silva é o principal suspeito da morte da professora.

O médico enviou as mensagens por meio de uma rede sociais. Eles disse que é inocente e que não está em Palmas. "Estou com minha consciência tranquila", declarou por mensagem.

O suspeito conversou, por telefone, com o Jornal do Tocantins, nesta quarta-feira, 20, e disse que não está feliz com o que vem acontecendo.

Caso

A professora foi encontrada morta dentro de sua casa na Quadra 1.004 Sul, em Palmas. O corpo da vítima foi localizado na noite desta segunda-feira, 18. O corpo da professora foi encontrado de bruços na cama e tinha marcas de estrangulamento. O ex-marido da professora teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.