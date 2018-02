Ex-empresário de Zezé Di Camargo e Luciano morre aos 58 anos

O empresário Silvio Luciano Alves, de 58 anos, ex-empresário da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, morreu na madrugada desta quarta-feira (21) ao sofrer um infarto.

O velório acontece a partir das 14h de hoje, na Pax Silva, em Trindade, e o sepultamento será no cemitério da cidade, às 10h de quinta-feira (22).

Silvio trabalhou com os sertanejos Leandro e Leonardo e durante 15 anos com Zezé e Luciano. De acordo com o cantor Zezé di Camargo, ele emprestou o dinheiro para a compra do equipamento para a formação da banda que acompanhava a dupla na época.

Silvio deixa a mulher, a funcionária pública Vanessa Gribl, de 34 anos, e quatro filhos.