Ex-editor-chefe do POPULAR será homenageado na Faculdade de Medicina da UFG

O ex-editor-chefe do jornal O POPULAR Isanulfo Cordeiro será homenageado nesta quinta-feira (30), na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), às 19h.

Isanulfo, de 66 anos, receberá uma medalha de honra por serviços prestados à instituição de ensino e ao Estado de Goiás. Integrantes de cada curso da universidade são responsáveis pela escolha anual de personalidades que serão homenageadas.

Biografia

Nascido em Campos Belos, no Nordeste goiano, Isanulfo Cordeiro veio para Goiânia aos 4 anos. Formou-se em Direito (1969-1974) e em Jornalismo (1969-1973), fazendo os dois cursos ao mesmo tempo. Nunca seguiu carreira na advocacia e adentrou no POPULAR pouco antes de se formar. "No 2° ano de faculdade, me apaixonei pelo jornalismo", relembra. Sua primeira passagem pelo veículo durou seis anos e acabou em 1979, quando saiu para participar do processo de fundação do jornal Diário da Manhã.

Em 1984, retornou ao POPULAR como editor do caderno de Cidades. Um ano depois, assumiu a editoria de Política, onde ficou por 11 anos. Em 1996, se tornou editor-executivo do jornal, ao lado de Cileide Alves e André Rodrigues. Em 1999, chegou ao cargo de editor-chefe, que só deixou em 2007.

Há 10 anos, trabalha ao lado do governador Marconi Perillo (PSDB). Atualmente, é chefe do Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais do governo estadual.

Em 2001, recebeu o título de Master em jornalismo pela Universidad de Navarra, na Espanha, em parceria com o Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), em São Paulo.

Saúde

No início de 2016, Isanulfo Cordeiro descobriu um câncer na bexiga. Foi submetido a uma cirurgia de grande porte logo após a descoberta da doença. Há três meses, uma metástase espalhou o tumor para o intestino. Desde então, ele faz tratamento para o combate à doença com quimioterapia. "Tudo está certo. Estou confiante que tudo será feito com sucesso", afirma.