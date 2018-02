Eventos religiosos reúnem milhares de fiéis em Goiânia

Evento da União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Umadego) até terça-feira, dia 13, no ginásio Goiânia Arena, deve reunir 20 mil pessoas por dia. O 34º Congresso Espírita de Goiás espera mais de 3,5 mil pessoas e mais de 5 mil devem participar do Rebanhão, da Igreja Católica. Até o final dos dias de festa, as programações desses eventos planejam palestras, pregações, shows e comunhão.



O evento evangélico já tem inscrições esgotadas e recebe pessoas de vários Estados. O congresso espírita, além de presencial, os interessados que fizeram inscrições podem acompanhar as palestras por transmissões ao vivo pela internet. Já o evento católico está sendo realizado todos os dias do feriado em sete locais diferentes, sendo quatro em Goiânia e outros três em Aparecida, Senador Canedo e Inhumas.