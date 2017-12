Evento organizado pela Uber propõe soluções para os desafios da mobilidade em Goiânia

A empresa de transporte urbano Uber realizou, em parceria com o Techstars Startup Weekend, no último fim de semana em Goiânia a 1ª edição do Desafio Uber de Mobilidade.

O objetivo do evento era incentivar os participantes a refletirem sobre os problemas de mobilidade urbana da cidade e buscarem soluções para melhorar a vida das pessoas na região.

Durante 54 horas entre a sexta-feira (1°), o sábado (2) e o domingo (3), 73 empreendedores locais desenvolveram projetos na área de mobilidade urbana para as diferentes regiões da capital goiana. Uma banca de jurados, que teve a participação do presidente da Câmara Municipal, Andrey Azeredo (PMDB), do deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO) e de empreendedores e jornalistas locais, entre eles o editor dos sites dos jornais O POPULAR e Daqui, Frank Martins, foi a responsável pela análise dos trabalhos.

A equipe vencedora do desafio foi a 2V (Vai e Volta), que propôs uma plataforma tecnológica para ajudar os usuários no último trecho do seu trajeto diário. A ideia do projeto é conectar pessoas da própria comunidade que tenham uma moto ou bicicleta a outros moradores que querem fazer esse último trecho de forma segura e com custo baixo.

Os membros da 2V participarão de uma sessão de aconselhamento com especialistas para continuar desenvolvendo o trabalho.

OUTROS PROJETOS DE DESTAQUE

Entre as demais soluções apresentadas no desafio, estiveram uma plataforma para conectar pessoas que querem alugar o seu próprio veículo a pessoas que precisam alugar um carro para dirigir em aplicativos de mobilidade e ainda a disponibilização de totens em shoppings e grandes eventos para facilitar o uso de aplicativos de mobilidade para pessoas que estão sem internet ou bateria.