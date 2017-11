Estuprador em série de crianças é preso após tentar fazer mais uma vítima em Aparecida de Goiânia

Um estuprador em série, de 22 anos, foi preso em Aparecida de Goiânia, na quinta-feira (23), após tentar estuprar uma adolescente de 13 anos no Loteamento Real Grandeza, em Aparecida de Goiânia. Após a prisão, foi constada que existiam outras cinco denúncias de vítimas, todas do sexo feminino com idades entre 11 e 14 anos, com exceção de uma de 18 anos, contra o suspeito.

A última tentativa, ontem, só foi evitada porque uma mulher que estava próxima viu a ação. Na sequência, a população tentou linchar o homem com socos e pontapés, mas foi contida por policias militares. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município.

De acordo com a delegada titular da DPCA, Caroline Borges Braga, outras cinco vítimas já procuraram a delegacia para denunciá-lo. “Podemos considerá-lo sim como um estuprador em série. Foram cinco vítimas consumadas e mais uma tentativa. Ele agora está à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia”, afirma. O homem vai responder por tentativa e estupro de vulnerável.

Como agia

Segundo a investigadora, o homem agia entre 11h e 14h, durante o horário do trabalho principalmente nos setores Retiro do Bosque, Expansul e Jardim das Acácias. “Ele é office boy. Nesse período de entregas ele abordava as vítimas. Ele sempre usava uma motocicleta vermelha para as entregas e se vestia com um capacete preto, calça jeans clara e uma camiseta azul com o nome da empresa onde ele trabalha. Os relatos das vítimas foram todos nesse sentido”, diz.

A delegada conta, ainda, que o suspeito tinha o costume de fingir estar armado para cometer o estupro. “E como as vítimas são geralmente adolescentes e crianças, elas se assustavam”, informa.

A investigadora afirma, também, que as vítimas podem procurar a DPCA para identificar o suspeito. “Quem já foi vítima pode nos procurar. Temos a fotografia dele. Assim poderemos ter ainda mais elementos contra ele”.