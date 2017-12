Estudo faz diabete tipo 2 ser eliminada com dieta radical

Uma dieta radical de baixas calorias foi capaz de reverter a diabete tipo 2 mesmo em pacientes que já conviviam com a doença havia seis anos, aponta um estudo realizado por cientistas da Escócia e publicado na terça-feira, 5, na revista científica The Lancet. O trabalho mostra que a doença pode ser revertida com perda de peso intensiva, deixando os pacientes livres...