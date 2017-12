Estudantes protestam em defesa da educação e contra 'escola sem partido' em Goiânia

Cerca de 7 mil estudantes de todos os estados do Brasil que estão reunidos no 42º Congresso da União Brasileira dos Estudantes (Ubes), em Goiânia, seguem para uma passeata na manhã desta sexta-feira (1), entre as praças Universitária e Cívica. A caminhada é em defesa da educação, a oposição à Lei da Mordaça e movimentos como a "Escola Sem Partido".

O movimento estudantil secundarista tem se mobilizado em todo o país contra a iniciativa de censura e restrição do conhecimento nas escolas brasileiras. Para a Ubes, iniciativas como a do movimento chamado "Escola Sem Partido" são uma forma de amordaçar o debate democrático nas instituições de ensino e impedir assuntos fundamentais como o combate ao machismo, ao racismo e à LGBTfobia. O tema foi destaque em um dos debates do Congresso, com a presença da procuradora geral da República Deborah Duprat.

Após a passeata, a programação do congresso continua na Arena Goiânia com um ato político em homenagem aos 70 anos da Ubes com a presença de ex-presidentes da entidade. Já no sábado (2), acontece no mesmo local a eleição da nova presidência e diretoria da Ubes pelos próximos dois anos.