Estudante loiro que se autodeclarou negro se diz arrependido e abandona medicina em federal

O ex-modelo Vinicius Loures, de 23 anos, que ficou conhecido nacionalmente por ter fraudado o sistema de cotas raciais para o curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), estudou mais de oito horas por dia nos últimos 40 dias anteriores ao Enem, para conquistar uma vaga do "jeito certo".

O jovem branco, loiro e de olho azul que se autodeclarou negro chegou a estudar na instituição por 50 dias, mas foi denunciado por movimentos negros, e decidiu desfazer a matrícula. Segundo Vinicius, ele se inscreveu no Enem porque era rejeitado e ficava incomodado com a situação.

"Eu sabia que estava errado, sentia no olhar de pessoas que não me conheciam e não se aproximavam porque eu era o 'manezão' que burlou as cotas, o sem caráter", diz o rapaz.

Quando tinha 18 anos, antes de ingressar no curso de engenharia civil, Loures foi modelar pela Ásia. Dois anos mais tarde descobriu um tumor no cérebro quando precisou fazer um check-up após capotar o carro e se interessou pela medicina. "Senti uma gratidão muito grande pela médica que me operou. Foi muito louco. Isso me fez querer que as pessoas sentissem isso por mim" explicou.

O inicio da vida acadêmica não foi das melhores. "De certa forma entendi, porque eu fiz uma coisa erradíssima e isso voltou pesado. Se você é um negro que sofre todas essas situações preconceituosas na sociedade e alguém vai e rouba sua vaga, é algo que, no mínimo, gera raiva."

Vinicius contou que apoia o sistema de cotas e não concorda com as fraudes. "Assim, na faculdade, os negros não chegam a 5%; na academia, que nem é dessas 'topzeira', a maioria é branca, as pessoas negras são a faxineira, o segurança".

O rapaz é filho único e sempre estudou em colégios particulares, exceto no ensino médio, que cursou no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas (Cefet-MG). Em 2016, ele atingiu a nota 772 no Enem, e segundo ele mesmo, ainda faltava quatro pontos para ser aprovado em medicina na UFMG, foi quando percebeu que se concorresse com candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígena, poderia entrar no curso.

"Não parei para pensar nas consequências do ato em si, agi no impulso, não queria voltar para o cursinho nem ir para uma universidade fora de Belo Horizonte", afirmou o jovem que neste Enem já acertou 12 questões a mais que na edição anterior e está confiante que pode ser aceito em algumas universidades do país.

"Acho que superei essa história. Recebi mensagem de estudantes negros apoiando a minha decisão [de sair da vaga], mas é uma parada que vai ficar marcada", finalizou.