Estudante de medicina e pais morrem após carreta arrastar oito carros e explodir em BH

Um acidente ocorrido no Anel Rodoviário de Belo Horizonte no começo da noite dessa quarta-feira (6) causou medo e pânico nos motoristas da capital mineira. Uma carreta desgovernada, que levava minério de ferro, arrastou oito carros e deixou um rastro de destruição e mortes na descida do Bairro Betânia, na Região Oeste de BH, conforme informações do portal UAI.

O policial civil Dogmar Alves Monteiro, sua mulher Kelly Cristina e filho, o estudante de medicina, Victor Monteiro morreram na tragédia. Outras 11 pessoas ficaram feridas. A batida foi tão forte que o automóvel foi arrastado por cerca de 200 metros e o corpo do policial, que não usava cinto de segurança, foi jogado para fora do veículo. Já os corpos da mulher e do filho ficaram presos às ferragens do carro e foram carbonizados. A família é natural da cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, e o jovem cursava medicina na capital mineira.

Segundo a Polícia Civil, o motorista da carreta, Luiz Fhillippe da Cunha Gonçalves Pereira, de 24 anos, foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco do resultado, mas não há intenção de matar.

A faculdade onde o jovem estudava lamentou a morte do estudante de medicina na tragédia. “O UniBH manifesta profundo pesar com a tragédia no Anel Rodoviário que resultou no falecimento do nosso aluno do curso de medicina, Victor Monteiro, e dos seus pais. Nos solidarizamos com todos seus familiares e amigos”, diz o texto postado pela instituição no Facebook.