Estoquista baleado na nuca por policial apresenta melhora

Depois de 15 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), o estoquista João Lenon de Freitas Oliveira, de 26 anos, começou a dar maiores sinais de consciência, movimentando as mãos e até tentando falar com alguns dos familiares que o visitaram neste domingo (26). Ele foi baleado na nuca no dia 11 de novembro pelo coronel da...