Estado promete unidades no interior

A Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (SES/GO) planeja aprimorar a estrutura da saúde no interior do Estado, com maior oferta de serviços pouco encontrados hoje e que deve favorecer a diminuição dos deslocamentos de pacientes pelo Estado, principalmente para a capital. O superintendente executivo da SES, Deusdedith Vaz, conta que uma das diretrizes do programa Mai...