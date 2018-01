Estado não tem tornozeleiras eletrônicas para cumprir decisão

A decisão da justiça de permitir que os presos do regime semiaberto durmam em casa enquanto o presídio seja restaurado não poderá ser atendida. O motivo é que não existem tornozeleiras disponíveis para serem instaladas nos 486 detentos que não voltarão, por enquanto, para a unidade, destruída após rebelião no dia 1º que terminou com nove mortes e 14 feridos, além de mais de...