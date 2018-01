Estado é estratégico para facções criminosas, diz secretário

O secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, disse nesta sexta-feira (5) que as rebeliões ocorridas em Goiás - somente nos últimos cinco dias foram três motins no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia - foram orquestradas pelo crime organizado. Ele explica que nos dois últimos anos as facções têm entrado no Estado, que é considerado um ponto estratégico para o tráfico de drogas.

O secretário também defende que misturar administração penitenciária e segurança pública, o que ocorreu com a fusão feita na reforma administrativa do Estado em 2014, foi impróprio e que isso será alterado com a criação da Diretoria Geral de Administração Penitenciária, que terá total autonomia.

A situação dos presídios goianos e a apresentação da Diretoria Geral de Administração Penitenciária foram os assuntos discutidos em uma entrevista coletiva realizada no Auditório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, no Setor Aeroviário, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (5).

Balestreri, o novo diretor geral de Administração Penitenciária, Coronel Edson Costa, e o Tenente Coronel Newton Nery de Castilho, que assumirá a Superintendência Executiva da Secretaria de Segurança Pública estavam presentes na coletiva.