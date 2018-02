Estabelecimentos suspendem atendimento pelo Imas em Goiânia

Após aprovação em assembleia geral, estabelecimentos de saúde credenciados pelo Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas) suspenderam o atendimento aos usuários do plano de saúde nesta segunda-feira (26). A decisão, tomada na sede do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado de Goiás (Sindhoesg), envolve, segundo o sindicato, todos os hospitais, laboratórios e clínicas e pode afetar os 25 mil usuários do Imas.

A suspensão, conforme o Sindhoesg, é de cinco dias, tendo início hoje e o prazo se estende até a próxima sexta-feira (2). Durante a paralisação, denominada como de advertência, apenas os casos de urgência e emergência serão atendidos.

Ainda de acordo com o órgão, os prestadores de serviços de saúde decidiram interromper temporariamente o atendimento pelo Imas devido aos constantes atrasos nos pagamentos dos atendimentos prestados. Apenas com um dos prestadores, a dívida já ultrapassaria R$ 1,2 milhão e se arrasta desde 2016.

A entidade diz que os servidores cobram também que todos os pagamentos sejam liberados na mesma data. Atualmente, conforme relatado na assembleia, a quitação tem sido seletiva, com o pagamento de uns, enquanto outros acumulam faturas vencidas. A paralisação é de advertência e os prestadores vão aguardar até o dia 20 de março a quitação dos débitos vencidos. No dia 21, eles farão uma nova assembleia para avaliar a situação e a continuidade do atendimento.

Presidente do Sindhoesg, o médico José Silvério Peixoto Guimarães, observou que os prestadores se viram obrigados a suspender o atendimento diante dos atrasos que já comprometem o funcionamento das empresas. “Sabemos que os usuários já tiveram a contribuição descontada de seus contracheques e não tínhamos a intenção de paralisar o atendimento, mas não temos opção”, afirmou.

O outro lado

Confira a nota na íntegra:

A diretoria do IMAS informa que estão mantidos os atendimentos de urgência e emergência e que a paralisação se dá em apenas parte da sua rede credenciada, com os quais já está acertando a retomada dos serviços.

Informa, no entanto, que o prazo contratual para pagamento dos prestadores é de 90 dias, o que tem sido observado. Eventuais atrasos, porém, estão associados à burocracia inerente aos processos de pagamentos, que exigem a apresentação de vasta documentação por parte do credenciado e cuja falta dela em qualquer fase do processo de pagamento exige, por disposição legal, que se abra diligências para completá-la, o que acaba atrasando os pagamentos. O IMAS realiza, mensalmente, cerca de 1.300 pagamentos aos seus credenciados.

Outra particularidade nos pagamentos efetuados pelo instituto diz respeito aos processos indenizatórios, assim caracterizados aqueles cuja dotação contratual tenha excedido o valor estabelecido ou decorrentes da prestação de serviços sem a cobertura contratual. Nesses casos, a burocracia é ainda maior, exigindo uma auditoria dos serviços prestados e a concomitante abertura de processo para pagamento. Desde o início da gestão, o IMAS reduziu em cerca de 80% os pagamentos por essa modalidade e deve, até março, zerar todos os pagamentos pendentes. O prefeito Iris Rezende determinou que se adote regime de mutirão para colocar em dia todos os pagamentos aos prestadores.

Como um dos maiores planos de saúde do País, o terceiro do Estado de Goiás, com quase 84 mil associados, é natural que ocorra o credenciamento e descredenciamento de prestadores, que entre pessoas jurídicas e pessoas físicas chegam a quase 2 mil prestadores.