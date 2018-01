Está sentindo a pele mais ressecada? Não é à toa: Goiás está em estado de alerta para baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quinta-feira (19) um alerta para a baixa umidade que atinge cidades da região central de Goiás.

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, oferecendo baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Neste período, é importante beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol.

Além do tempo mais seco, os termômetros em Goiânia chegaram a 34°C hoje. Já a previsão para esta sexta-feira (20) na capital do Estado é de pancadas de chuva à tarde, mas com a temperatura variando entre 20°C (mínima) e 33°C (máxima).

Final de semana em Goiânia

De acordo com o ClimaTempo, sábado e domingo também terão pancadas de chuva na capital, especialmente na parte da tarde e à noite. O tempo quente, no entanto, pode não dar trégua: no dia 21, a previsão é de que a máxima chegue a 33°C e a mínima a 20°C. No dia 22, os termômetros poderão marcar entre 19°C e 34°C.