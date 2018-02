Espectadores reclamam de queda de energia e problemas no ar-condicionado durante mostra em shopping

Os espectadores da 11ª mostra O Amor, A Morte e As Paixões, no Cinema Lumière do shopping Bougainville, em Goiânia, tiveram a sessão das 23h da segunda-feira (12) interrompida pela queda de energia. O problema perdurou até às 00h30 desta terça-feira (13).

Outra reclamação dos visitantes do estabelecimento comercial, no setor Marista, é de que o aparelho de ar-condicionado não tem funcionado corretamente. Eles reclamam que em dias quentes a impressão que se tem é que o item está desligado.

Em nota enviada ao O POPULAR, o Cinema Lumière informou que o problema na sessão de ontem foi ocasionado pela queda de energia no setor. Quanto às reclamações com o ar-condicionado, a empresa disse que “esteve em reunião ontem com os responsáveis pelo setor no shopping, que informou que estão em fase de orçamento para troca do equipamento”.

A Celg Distribuição, também em nota, relatou que o fornecimento de energia foi normalizado. “A empresa esclarece que um defeito em um equipamento causou interrupção no serviço entre 23h30 e 00h30”.

A reportagem tentou contato com o shopping Bougainville por meio do telefone disponibilizado pelo site do estabelecimento comercial, contudo, os telefonemas não foram atendidos.