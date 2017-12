Espanhóis são presos com 67 kg de cocaína em avião em Goiânia

Atualizada às 12h20.

Dois irmãos gêmeos, de 57 anos, foram presos com 67kg de cocaína em um hangar no Aeroclube de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (20). De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida no assoalho de uma aeronave.

Os gêmeos contaram para à PF que alugaram a aeronave e desconheciam que a cocaína estava escondida no bimotor. A droga e os suspeitos foram levados para a superintendência da PF, no Setor Marista. Eles devem responder por tráfico internacional. As investigações continuam para identificar a origem e o destino do entorpecente.

Segundo o presidente do Aeroclube de Goiás, Arsênio Neiva, não há nenhum tipo de acompanhamento nos hangares, igual ocorre em outros locais no país. “O proprietário fecha o uso direto com o cliente em contrato. O que acontece é que as pessoas utilizam da raridade do avião para o tráfico”, concluiu Arsênio.