Esmeraldinos usam redes sociais para homenagear torcedor morto em Goiânia

Amigos do torcedor morto no último sábado durante abordagem de agentes descaracterizados da Guarda Civil Metropolitana (GCM) usaram as redes sociais para homenagear Lucas Pereira Neves, de 24 anos. Ele é apontado no Facebook por seus amigos como integrante e um dos líderes da torcida organizada do Goiás Esporte Clube na região Noroeste. Até o início da tarde desta segunda-feira (05), mais de 850 pessoas já haviam curtido a postagem na página Força Jovem Oficial.

Em uma das postagens, um amigo diz: “Infelizmente tivemos uma grande perda, não só de um integrante da torcida, mais sim de um Grande Irmão, que sempre acreditou na (região) Noroeste que sempre se empenhou ao máximo pelo bonde, a onde estiver meu amigo, que esteja em Paz.” O amigo ainda diz que os torcedores são gratos pelo que Lucas fez para a torcida e amigos.

Na página oficial da torcida Força Jovem, do Goiás, os comentários são diversos e vão desde despedidas, lamentos até críticas. Em um dos comentários, o usuário da rede questiona o motivo das brigas entre as torcidas organizadas e comenta que não vê sentido nos embates, que sempre terminam com violência. “É o fim do mundo ver pessoas dizendo que morreu defendendo a ideologia da torcida, isso nunca foi ideologia”, destaca o usuário.

O caso

Lucas Pereira Neves, de 24 anos, morto na tarde de sábado (3) em Goiânia, foi baleado por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Inicialmente, a GCM divulgou que ele havia sido vítima de uma troca de tiros entre grupos rivais. De acordo com a GCM, Lucas estava em uma motocicleta quando disparou contra um ônibus do Eixo Anhanguera, que levava torcedores do Vila Nova para a partida no Estádio Olímpico. Na primeira versão, os vilanovenses teriam revidado com tiros. Mas a nova informação é de que ele teria sido morto em troca de tiros com os agentes após reagir à voz de prisão. Lucas deixa a mulher grávida de seis meses.