Escrivã atropelada após cair em bueiro, em Goiânia, estava casada há um mês

O corpo da escrivã Jackeline Assunção da Silva de 27 anos está sendo velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (22). Ainda não há informações sobre o horário do sepultamento.

Casada há um mês, ela conduzia uma motocicleta biz e ao passar pela Avenida Castelo Branco não viu um bueiro encoberto pela água da chuva, caiu e teve a cabeça atropelada por uma motocicleta que vinha logo atrás. O condutor contou que não teve como evitar o acidente.

Na garupa de Jackeline estava seu marido Rodrigo Alves Lopes que é agente prisional. Ele sofreu escoriações leves, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O acidente ocorreu por volta das 18h desta terça-feira (21), após ela e o marido deixarem a sede da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás (SSPAP-GO). A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando a morte da policial. Ela foi aprovada no último concurso da Polícia Civil e estava lotada na Coordenação de Proteção à Saúde do Servidor (CPSS-Niab).

A morte da Jackeline causou comoção e desabafos nas redes sociais. Há uma semana, ela tinha tomado posse no cargo de escrivã da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO).

Um dos desabafos é do delegado Daniel Adorni. Em uma longa postagem, em seu perfil em uma rede social, ele discorre sobre a remuneração dos policiais. Daniel relata que por conta do salário de R$ 1.500, a escrivã, formada em Serviço Social, vendeu o carro e comprou a motocicleta, pois não estava dando conta de arcar com as despesas de gasolina do veículo.

Leia o desabafo na íntegra:

Jackeline Assunção da Silva, 27 anos, morta. Escrivã de Polícia recém empossada, uma semana de trabalho, recém casada, um mês de casamento, casada com um Agente Prisional. Morta. No local informações do marido dão conta que estavam voltando do trabalho quando na Av. Castelo Branco passaram por cima de um bueiro/buraco fétido, escuro, vazando esgoto. Jackeline perdeu o controle da moto e caiu, ao cair foi abalrroada por outra moto que vinha atrás que lhe acertou a nuca. Morta. Jackeline escolhera servir aos outros policiais civis. Quis trabalhar no NIAB, serviço social da polícia civil, uma das primeiras ações foi vacinar policiais civis com gotas homeopáticas contra os efeitos da dengue. Era assistente social. Servia aos outros com sorriso e louvor. Morta. CONTRAPARTIDA DO ESTADO R$ 1.500,00. Informação colhida no local por policial militar cuja contrapartida também é de R$ 1.500,00, aduz que Jackeline tinha um carro quando exercia outra profissão, mas com o novo cargo e a CONTRAPARTIDA DE R$ 1.500,00, teve que vender o carro e comprar uma moto BIZ pois não estava dando conta de pagar a gasolina do carro. Não tinha experiência ao que tudo indica na condução de moto, principalmente na vergonhosa, mesquinha, corrupta e porca malha asfáltica da capital. Tomara que tenha valido a pena para o Estado, para a Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança Pública e para a Segplan e Sefaz. Tomara que tenha valido a pena. Pra nós da supervisão da Polícia Civil, que fomos atendidos e assistidos por Jackeline valeu a pena sua entrada. Fica pra nós a saudade e o agradecimento.

Relembre o caso Dalila

Em março deste ano, a estudante de pedagogia Dalila Teodoro da Mata Santos de 21 anos também morreu atropelada após cair em um buraco e perder o controle da motocicleta que dirigia na Avenida Aderup, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), chovia bastante no momento do acidente e Dalila não teria visto um buraco na pista que estava coberto de água. Ainda segundo a delegacia, após o impacto, a garota caiu sobre a via e um caminhão que vinha logo atrás a atropelou.