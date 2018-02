Escolas de samba mantêm viva a tradição na cidade de Goiás

As escolas de samba da cidade de Goiás guardam, em seus anos de existência, diversas histórias de lutas, resiliência, dedicação e criatividade. Considerados uma das atrações principais do Carnaval do município – junto com o Bloco da Alegria, o Carnaval do Largo do Rosário e o Samba no Coreto – os desfiles de poucas horas de duração das três agremiações não revelam o e...