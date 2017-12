Escola de Goiânia é evacuada após vazamento de gás em cozinha

Um vazamento de gás de cozinha na Escola Municipal Coronel Salomão, no Setor São José, em Goiânia ocasionou a evacuação do local, na manhã desta quarta-feira (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para averiguar a situação, mas quando chegou uma equipe de manutenção da Prefeitura já estava no local e a situação controlada.

De acordo com os bombeiros, os professores chegaram a retirar os alunos das salas de aulas por precaução. No entanto, as atividades já foram retomadas. Não houve registro de intoxicações.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação Municipal e aguarda um posicionamento.