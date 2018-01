'Errei e peço perdão', assume padre que posou com arma no Instagram

Após provocar polêmica com uma foto publicada no status do WhatsApp, o padre Thiago Bruno, do Mato Grosso, foi ao Facebook da paróquia em que atua pedir perdão pelo ato. Na imagem, ele aparece com um escapulário dourado no pescoço, ao mesmo tempo em que empunha uma arma de fogo. Em cima, lê-se "#2018".

O sacerdote está estabelecido na Paróquia São José dos Quatro Marcos, a 343 km de Cuiabá. A foto começou a circular pelas redes sociais e incomodar alguns fiéis, que não concordaram com a mensagem que pode ser passada por Thiago. Além disso, surgiram mais fotografias que retratam o padre bebendo cerveja e jogando sinuca, mostrando-o como "moderno" e "desprendido" dos tabus relacionados ao seu ofício.

Em relação à arma, ele disse ter publicado a selfie por "ingenuidade", "por ocasião de uma comemoração de aniversário de um amigo". Também não deveria ser tratar de uma arma real, e sim um "souvernir".

"Promovo a paz e a segurança na sociedade, o bem estar da família, o respeito às leis, e a defesa da vida", disse ele, "sou contra a cultura de morte, incluindo qualquer apologia ao crime".