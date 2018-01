Enfermeira é estuprada em Goiânia e aguarda quase 3 horas em delegacia para registrar ocorrência

Uma enfermeira, de 32 anos, foi estuprada no caminho para o trabalho na manhã desta segunda-feira (1º) no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. As informações são da Rádio CBN Goiânia e foram confirmadas pela reportagem de O Popular. A vítima é casada e mãe de uma criança de 5 anos e diz que quando foi registrar a ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), do Centro, teve de esperar por quase três horas para ser atendida por um escrivão, o que contraria a recomendação incorporada à Lei Maria da Penha em dezembro de 2017 para que a recepção e escuta sejam feitas, preferencialmente, por servidoras do sexo feminino.

A enfermeira estava escalada para o plantão de feriado em um hospital da capital e seguia pela Avenida Anhanguera de motocileta na manhã de hoje, por volta das 6h, como tinha o costume de fazer quase diariamente, quando foi abordada por um motociclista assim que o semáforo fechou.

A vítima relatou que o agressor, vestido com uma capa de chuva preta, disse estar com uma arma e que ordenou para que ela subisse na motocicleta em que o homem estava, caso contrário iria matá-la. Na sequência ela foi levada para um matagal, no mesmo setor, onde o homem a agrediu e cometeu o abuso sexual.

Depois do crime, a mulher conseguiu ajuda com um senhor que passava pelo local. A motocicleta em que a vítima estava foi encontrada posteriormente em um posto de gasolina.

A enfermeira seguiu para a Deam, no Centro de Goiânia, e encontrou o marido, o pai e a irmã no local por volta das 7h30. No entanto, a família fala que ela só foi atendida por um escrivão às 10h30 para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O.).

“A gente esperava que nesse momento fosse encontrar uma estrutura mais completa, mais apropriada para um caso difícil como esse. A gente pensa que nunca vai acontecer com um filho nosso, mas chegando aqui com a filha toda abalada ficamos revoltados. De qualquer forma quero agradecer a Deus pelo criminoso ter deixado a minha filha viva, porque isso dificilmente acontece”, relatou o pai da vítima à CBN Goiânia.

“É um trauma que a gente precisa tratar, precisamos fazer exames para não saber se ela pegou algum tipo de doença e encontrar uma situação dessa no atendimento, que deveria ser rápido, é desumano”, complementou.

Justificativa

Conforme as informações dos profissionais que estavam no plantão desta segunda-feira, apenas dois computadores estavam funcionando e que os equipamentos estavam sendo utilizados para registrar outras ocorrências, o que ocasionou uma demora de aproximadamente 1h.

Quanto ao depoimento prestado a um homem, os servidores disseram que no plantão estavam escalados apenas dois homens e que, por isso, não foi possível seguir a recomendação da Lei Maria da Penha para que o atendimento seja realizado preferencialmente por uma mulher.

Segundo informações da Rádio CBN Goiânia, quando questionados sobre o fato de uma delegada não estar presente no momento, eles informaram que uma investigadora tinha finalizado o plantão e iria viajar e a outra investigadora estava escalada na Central de Flagrantes e, por isso, não poderia sair antes de fechar todas as ocorrências do local.