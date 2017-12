Encomendas dos Correios aumentam 33%

A logística de entrega das cartinhas endereçadas ao Papai Noel não passa pelo centro de triagem regional, mas o Plano Operacional de Final de Ano (Pofa) dos Correios já detectou um acréscimo de 33% no volume de encomendas neste final de ano. De acordo com Sérgio Vial, coordenador de Operações do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Goiás e Tocantins, os ...