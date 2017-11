Enade 2017 acontece neste domingo

Mais de 500 mil concluintes do ensino superior estão inscritos para as provas do Enade, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que serão aplicadas neste domingo, 26 de novembro. O exame está marcado para 13h30 (horário de Brasília).



Na edição 2017, o Exame vai avaliar os estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel nas áreas de: arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia e sistemas de informação.



Também farão o exame estudantes de cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, filosofia, física, geografia, história, letras-português, matemática e química; e dos cursos que conferem diploma de licenciatura nas áreas de artes.



É obrigatório ao participante responder um questionário do estudante, um dos quesitos, juntamente com a realização da prova, para obtenção de regularidade no Enade. O preenchimento do documento pode ser feito até este domingo.



Edição 2016



Um em cada três cursos oferecidos em instituições privadas de ensino superior obteve desempenho insatisfatório no Enade de 2016. Eles receberam pontuações nos níveis 1 e 2, em uma escala que vai até 5. Na rede pública (municipal, estadual e federal), 14% registraram essa nota. Houve 1.033 cursos mal avaliados em instituições privadas, de um total de 3.261, e 145 instituições públicas com esse desempenho, de 1.039.