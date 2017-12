Empresa de iluminação suspende contrato com a Prefeitura de Goiânia por falta de pagamento

Denunciando falta de pagamento, a Citelum (Citeluz Serviços de Iluminação Urbana) interrompeu o contrato com a Prefeitura de Goiânia. Em nota, a empresa afirmou que vai suspender a prestação de serviços de engenharia elétrica para manutenção corretiva e preventiva, bem como eficientização e modernização do parque de iluminação pública do município. O prejuízo, segundo a empresa, já ultrapassa R$ 5 milhões. Uma das ordens de serviços teria mais de 280 dias de atraso, o que comprometeu “a saúde financeira do contrato e, por conseguinte, a continuidade da prestação dos serviços em voga, essenciais aos cidadãos goianienses”, diz o documento.

O contrato entre a Citelum e a Prefeitura já foi alvo de diversas polêmicas. Em junho, o POPULAR mostrou que um relatório do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM) constatou divergências entre os contratos assinados e a execução dos serviços na iluminação pública de Goiânia. As empresas que assinaram contrato com a Prefeitura foram a Citelum e a Vasconcelos e Santos.

Foram verificadas diversas irregularidades, entre elas, a manutenção que não estava sendo feitas conforme previsto no termo de referência. As rondas também apresentaram divergência, como o uso de dois veículos no turno diurno e três, no noturno. A previsão era de sete motocicletas por turno. Na análise do contrato firmado com a Vasconcelos e Santos, responsável pela instalação de luminárias com lâmpadas de LED, dentre as divergências constatadas está o atraso nas atividades. Em abril, apenas 35% do contrato, que vigora até agosto, estava concluído.

Ainda em junho houve um decreto legislativo determinando que fosse sustado o contrato da Citelum com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) para a manutenção dos 150 mil pontos de iluminação pública. No entendimento dos vereadores, essa contratação é uma forma de terceirizar o trabalho que poderia ser desenvolvido pelo poder público. Além disso, o município já possui um departamento de iluminação completo, com equipamentos e servidores especialistas no serviço. Todavia, o poder público reforçou que não tinha condições de realizar as atividades.

Sobre a reclamação da Citelum de falta de pagamento, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada oficialmente e, por isso não vai se pronunciar.

Confira a íntegra da nota enviada pela Citelum:

A CITELUM (“Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A”) vem, cordial e oportunamente, informar da suspensão das atividades relacionadas ao Contrato Administrativo nº 016/2016, celebrado com o município de Goiânia (GO), referente à prestação de serviços de engenharia elétrica para manutenção corretiva e preventiva, bem como eficientização e modernização do Parque de Iluminação Pública do Município.

A medida foi necessária porque, em razão de ser a CITELUM empresa séria, idônea e comprometida com as responsabilidades correlatas à sua atividade empresarial, o escopo do contrato tem sido executado na mais perfeita precisão e assiduidade. Contudo, sua continuidade se mostra insustentável, considerando que, até o presente momento, os atrasos dos pagamentos devidos pelo município de Goiânia referentes aos serviços regularmente prestados pela CITELUM representam prejuízos à saúde financeira do contrato na monta de R$ 5.716.616,81 (cinco milhões setecentos e dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

Considerando o título mais antigo em aberto, o inadimplemento do pagamento do município de Goiânia pelos serviços prestados pela CITELUM é de aproximadamente em 280 dias, comprometendo a saúde financeira do contrato e, por conseguinte, a continuidade da prestação dos serviços em voga, essenciais aos cidadãos goianienses.

Assim, em razão de todo o exposto e da norma estatuída do artigo 77, da Lei 8.666/93 (que trata sobre licitações e contratos da administração pública), bem como considerando que o município de Goiânia não se manifestou sobre as diversas notificações de cobrança remetidas pela CITELUM, não resta outra alternativa senão a suspensão das atividades relacionadas ao objeto do contrato em questão.

Como já mencionado, considerando a seriedade da CITELUM, todos os compromissos dispendidos frente aos prestadores, fornecedores e funcionários, mobilizados para a execução do contrato, serão inequívoca e invariavelmente honrados.

Por fim, certos da compreensão e entendimento, nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos e informações.