Empresário é encontrado morto dentro de carro na zona rural de Luziânia

Um empresário foi encontrado morto no banco da frente de um carro na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, nesta sexta-feira (9). Segundo o delegado responsável pelo caso, Danillo Martins, o corpo apresentava diversos ferimentos provocados por tiros.

Conforme Martins, ainda não foi possível traçar uma linha de investigação. “Estamos levantando todos os dados da vida da vítima e falando com familiares para procurar algo que nos direcione”, disse ao O POPULAR.

O delegado contou que aguarda também a emissão dos laudos que serão realizados pela perícia, que foi até o local na manhã de hoje. “Provavelmente o crime ocorreu nesta madrugada, mas o corpo foi achado mais tarde por pessoas que passavam pela rua. Só teremos mais detalhes após a conclusão dos laudos”.