Empresário é assassinado em Palmeiras de Goiás com tiros no rosto

Proprietário de uma revendedora de veículos e muito conhecido em Palmeiras de Goiás, o empresário João Vitor de Barros, 37 anos, foi assassinado naquela cidade na noite dessa sexta-feira (9) com três tiros na boca. Ele estava num bar de propriedade de sua irmã, em frente à Escola Municipal Itamar Perillo, no Setor Goianinha, quando um indivíduo se aproximou e disparou em seu rosto.

Para o major Daniel Gomes, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com sede no município, a motivação do crime é desconhecida. Natural de Palmeiras, casado e pai de três filhos, o empresário tinha uma grande rede de relacionamentos. Por causa disso o crime chocou a cidade.

Nas últimas eleições o João Vitor de Barros chegou a se candidatar a uma vaga para a Câmara Municipal de Palmeiras pelo Partido Republicano, mas obteve somente 132 votos, insuficientes para sua eleição. Seu corpo está sendo velado na cidade, onde será sepultado ainda hoje. O caso será investigado pela Polícia Civil.