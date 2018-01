Empresária morta a tiros dentro de carro tinha relacionamento amoroso com traficante

Uma mulher morreu na tarde desse sábado (13), após ser baleada com três tiros no rosto dentro de seu carro, na Avenida das Américas, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que a vítima tinha um relacionamento amoroso com o traficante Sandro Luiz de Paula, conhecido como 'Peixe'. O criminoso está preso desde novembro de 2011.

De acordo com informações da polícia, Isabela Moreira, de 34 anos, dirigia seu carro, um Kia Sportage azul, quando um motociclista fechou seu veículo e fez os disparos.

A empresária chegou a ser levada para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. Uma amiga da vítima, que também estava no veículo, não ficou ferida.

A Delegacia de Homicídios ainda não tem informações sobre a motivação do crime.

O traficante ‘Peixe’ foi preso, junto com um comparsa, às vésperas da ocupação da favela da Rocinha. Os dois foram capturados pela Polícia Federal quando tentavam escapar da comunidade. Ambos estão em presídios de segurança máxima fora do Rio de Janeiro.