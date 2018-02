Empresária faz acordo e paga R$ 3 mil após atirar água fervente em cachorro de rua em Jaraguá

Em Jaraguá, a 122 quilômetros de Goiânia, a proprietária de uma loja de conveniência fez um acordo na Justiça para pagar R$ 3 mil de indenização e todas as despesas do tratamento de um cão que ela agrediu atirando água fervente em seu dorso. O caso aconteceu em janeiro na Praça do Coreto, um dos espaços mais conhecidos e frequentados de Jaraguá e foi filmado por testemunhas, gerando uma grande revolta.

Os registros foram encaminhados à polícia local que lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Na sexta-feira (9), um acordo de conciliação foi assinado pela empresária com o Ministério Público (MP) e o Juizado Especial Civil e Criminal. A homologação, feita pelo juiz Everton Pereira Santos, evitou que a mulher responda a processo por maus tratos, mas ela terá que pagar R$ 3 mil que serão doados à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) e custear todas as despesas médicas do animal.

A empresária também concordou, pelo acordo homologado, que a decisão seja divulgada pelas redes sociais do Ministério Público. "Como há muitos casos de maus tratos de animais em Jaraguá, entendemos que a divulgação do termo funciona como uma forma de alerta e de prevenção", explicou o representante do MP, Everaldo Sebastião de Souza. "Hoje não existe uma forma mais prática e ágil de dar publicidade a uma decisão".

De acordo com o promotor de Justiça, a empresária alegou que o cachorro de rua sempre incomodava fregueses em sua loja de conveniência. No dia do fato, o animal teria tentado morder uma pessoa e, instintivamente, ela atirou no cão a água quente com a qual fazia café. "As imagens são fortes, mas eu pedi que as pessoas não divulgassem em redes sociais para não prejudicar a mulher que, num ato impensado, atirou a água quente", disse o promotor. O cão, segundo ele, já está bem.

Logo após o carnaval, Everaldo Sebastião vai celebrar um acordo com duas associações que cuidam de animais e a prefeitura de Jaraguá com o objetivo de colocar um fim no extermínio de animais abandonados. O objetivo é que a prefeitura ajude a custear os cuidados como abrigo, alimentação e castração dos cães de rua assumidos pelas associações. A partir do acordo, os animais só vão deixar os abrigos para doação. A estimativa é que Jaraguá, município com mais de 50 mil habitantes, tenha uma população de mil animais de rua.