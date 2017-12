Em Trindade, estudantes ocupam colégio em protesto contra redução de vagas

Um grupo de cerca de 30 pessoas ocupou o Colégio Estadual Divino Pai Eterno, em Trindade, região metropolitana de Goiânia, durante toda a tarde desta quarta-feira, 13. A ocupação durou cerca de seis horas e é uma manifestação contra a transformação da unidade em uma escola de tempo integral. Segundo os participantes do protesto, a mudança vai diminuir a quantidade de vagas e prejudicar os moradores da região.

Segundo a fotógrafa Rosileide Rodrigues da Silva, 33, mãe de um dos estudantes do colégio e apoiadora da ocupação, não houve diálogo da direção da unidade sobre a modificação dos horários de estudo dos alunos. “A secretária marcou uma reunião com a comunidade escolar no sábado, mas não apareceu”, conta Rosileide, que também é membro do conselho escolar.

Vídeos enviados pelos próprios manifestantes mostram estudantes posicionados em círculo batendo palmas e cantando palavras de ordem como “ocupar e resistir” e “não vou embora”.

Durante a ocupação, viaturas da Polícia Militar (PM) cercaram o colégio, incluindo uma da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Um outro vídeo enviado por uma manifestante mostra policiais forçando a entrada no prédio para acompanhar a ocupação de dentro.

A ocupação se encerrou no final da tarde com um acordo entre os manifestantes e a PM. Segundo Rosileide, os ocupantes assinaram um documento em que ficou acordado que representantes da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) se reuniriam com a comunidade escolar na noite da próxima terça-feira (19).

Outro lado

Por nota, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) garantiu que os estudante do Colégio Estadual Divino Pai Eterno que não continuarem na unidade após sua transformação em escola de tempo integral terão vagas garantidas em outros colégios da cidade.

Além disso, a pasta justificou que os diretores das unidades que vão funcionar no modelo integral se reuniram com a secretária Raquel Teixeira e se encarregaram de divulgar a informação com os pais e estudantes.

“A Seduce respeita a insegurança e entende que as mudanças podem causar estranheza no início, mas esclarece que a educação em tempo integral é uma política pública destinada a beneficiar milhares de estudantes”, finaliza a nota.

A Seduce não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre se realmente haveria a diminuição no número de vagas do colégio e qual foi a motivação da titular da Seduce faltar uma audiência no Divino Pai Eterno no último sábado (9).