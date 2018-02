Em Rio Verde, carreteiro é preso pela segunda vez em duas semanas por dirigir embriagado

Um motorista profissional, de 59 anos, foi preso pela segunda vez, em menos de duas semanas, por conduzir uma carreta embriagado. Ele foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (20) após tombar o veículo que conduzia na BR-060, perímetro urbano de Rio Verde.

Segundo a corporação, após tentar evadir do local da ocorrência, o homem foi contido pela equipe policial. Em seguida, ele foi submetido ao teste de alcoolemia, que apontou teor alcoólico de 0,88 mg/l, constatando crime de trânsito.

Os agentes descobriram, ao consultarem os sistemas da PRF, que o condutor havia sido preso por embriaguez ao volante há duas semanas, no dia 7 deste mês, após ser flagrado dirigindo de forma perigosa. Naquela ocasião ele foi autuado por embriaguez ao volante, com multa no valor de R$ 2.934, 70.

Na ocorrência de ontem, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local onde foi arbitrada a fiança de R$ 3 mil. Também foi feito contato com familiares do detido, mas eles se recusaram a pagar o valor estipulado, contrariados com a reincidência do motorista.

Por ser reincidente na conduta, ele será penalizado com o dobro da multa aplicada no primeiro flagrante, totalizando R$ 5.868,00 e poderá ter o direito de dirigir suspenso por um ano.