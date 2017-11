Em rede social, irmão lamenta morte de moradora de rua goiana assassinada no Rio

O fotógrafo e DJ Willian Rodrigues dos Santos, de 44 anos, fez um relato emocionante em seu perfil no Facebook, na manhã desta quarta-feira (22), sobre a morte da irmã que ele não via há mais de 12 anos, a anapolina Fernanda Rodrigues dos Santos, de 40 anos.

"Descanse em paz minha mana... Aqui estamos nós, depois de 12 anos novamente nos encontramos, infelizmente eu aqui e vc aí... porquê não voltou pra sua casa?! :(", publicou Willian.

A moradora de rua Fernanda Rodrigues dos Santos, de 40 anos, conhecida em Copacabana, foi assassinada no mesmo bairro com um tiro no peito em 18 de outubro deste ano, enquanto dormia. O estudante de medicina Rodrigo Gomes Rodrigues, de 24 anos, e o lutador de MMA, Cláudio José Silva, de 37, foram presos no Rio de Janeiro, suspeitos de serem os responsáveis pelo disparo.

Fernanda nasceu em Anápolis, mas viveu a infância em Goiânia, com a mãe, que sofria de alcoolismo, e os irmãos em uma casa do bairro Goiá, região oeste da capital. Ainda adolescentes, cada um dos irmãos deixou a casa para tentar vida nova.

Dois anos depois do assassinato da irmã mais velha, Fernanda fugiu de casa e ficou dois anos sem se comunicar com a família. Ela reapareceu e contou que estava vivendo em Anápolis. Depois ela mudou para o Rio de Janeiro. Em 2004, passou cerca de um mês em Goiânia com a família e depois retornou para o Rio.

Homenagem

Um mês após o crime, foi feito um ato inter-religioso no Rio de Janeiro em homenagem à goiana. O evento também cobrou políticas públicas mais assertivas para pessoas em situação de rua.